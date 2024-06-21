زاخو يوضح سبب غياب أمجد عطوان أمام الشرطة

2024-06-21 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس نادي زاخو، عمار فرهاد، يوم الجمعة، عن سبب غياب نجم الفريق أمجد عطوان في مباراته المهمة أمام الشرطة في الجولة 33 لدوري نجوم العراق، مبيناً أنه سيغيب أيضاً في المباراة المقبلة.

وقال فرهاد لوكالة شفق نيوز، إن "أمجد عطوان سيغيب أيضاً في مباراة زاخو أمام نفط ميسان في مدينة العمارة التي ستجري في الجولة 34".

ونفى أن يكون عطوان قد غاب عن مباراة الشرطة باتفاق سابق مع الشرطة كونه كان يمثله سابقاً، مؤكداً أن الإصابة هي من أبعدته عن الفريق.

وأوضح أن "الإصابة التي يعاني منها عطوان هي شد عضلي خلفي، وقد نصح الطبيب المعالج بأن يرتاح لمباراتين لحين تماثله للشفاء وسيكون جاهزاً لمباراة الجولة 35".

وكان فريق زاخو قد تعادل مع الشرطة في الجولة 33 من دون أهداف، ويحتل فريق زاخو المركز الخامس برصيد 59 نقطة بعد انتهاء الجولة 33.