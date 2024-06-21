الفرقة الخاصة وجامعة بغداد تمنعان وصول الوقود إلى محطة كهرباء الجادرية

2024-06-21 13:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، بقيام قوة من الفرقة الخاصة وحماية جامعة بغداد بمنع إيصال صهاريج الوقود إلى محطة كهرباء الجادرية وسط العاصمة.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" قوة تتبع للفرقة الخاصة فضلا عن حماية جامعة بغداد، قامتا بمنع دخول صهاريج محملة بالوقود تتبع لوزارة النفط، إلى محطة كهرباء الجادرية لتغذيتها بغية تشغيل المحطة لإنتاج الكهرباء.

وأكمل، إنه" لا يزال سبب المنع مجهولًا إلا إن الفرقة الخاصة وحماية الجامعة تسببتا بإطفاء محطة مهمة تغذي مناطق بغداد بالطاقة الكهربائية، في هذا الوقت الحرج الذي تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا لتتخطى الخمسين مئوية".



