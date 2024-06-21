نجم السيتي على رادار ذئاب روما

2024-06-21 13:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير انتقالات اللاعبين في قارة أوروبا، فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن رغبة نادي روما الإيطالي في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أحد لاعبي مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وقال رومانو عبر حسابه على منصة "اكس"، إن "روما أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع الإسباني سيرجيو غوميز مدافع مانشستر سيتي"، مضيفا ان "نادي روما طلب من نظيره الإنكليزي، معرفة شروط صفقة غوميز، حيث يستعد الظهير الإسباني لمغادرة صفوف السيتي هذا الصيف".

وتابع رومانو "ريال سوسييداد وريال بيتيس مهتمان أيضا بالحصول على خدمات غوميز، ويبحثان عن ضم ظهير أيسر جديد".

ويسعى روما إلى منح مدربه دانييلي دي روسي، بعض التدعيمات الجديدة قبل بداية الموسم المقبل.

المصدر: كووورة