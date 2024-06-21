كركوك تصحو على سرقة غريبة من سطوح المنازل والشرطة تتحرى

2024-06-21 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شكا سكان أحد الأحياء السكنية في محافظة كركوك، يوم الجمعة، قيام أشخاص بسرقة صحون الإنترنت من أعلى سطوح منازلهم في حالة غير مسبوقة عاشها أهالي زقاق كامل.

وقال علي أحمد - أحد سكان حي القادسية الثانية - لوكالة شفق نيوز، إن "سارقاً مجهولاً قام ومساعدة من آخرين، بسرقة صحون الإنترنت، مع ساعات الفجر الأولى حيث قطع الإنترنت عن الخدمة وعند محاولة التأكد من الشبكة ولم تكن هناك الصحن وقام مجهول بسرقة الصحن وقطع الموصل بها والفرار الى جهة مجهولة ".

وأشار إلى أن أكثر من تسعة منازل قام السراق المجهولين بسرقة صحون الإنترنت من أعلى منازلهم، وتكررت الحالة مع منازل أخرى في موقع ثانٍ بذات الحي، ليصل عدد السرقات أكثر من 20 صحناً.

وبحسب أحمد، وثقت كاميرات المراقبة، عمليات السرقة حيث يجري العمل على إيصال الفيديوهات إلى الشرطة للقبض على الجناة.

من جهته، قال واثق نوري - شاهد عيان ثان - للوكالة أن "هذا السارق يقوم بسرقة الصحون التي يصل سعرها بحدود 40 ألف دينار عراقي (27 دولاراً أمريكياً)"، مردفاً بالقول: "تعرضنا للسرقة لمرتين خلال العام الحالي وتكرار السرقة وبذات الطريقة يعني أن السارق يعرف ما يقوم به عندما سرق من زقاق واحد بحدود 10 صحون وتكرارها في موقع ثانٍ".

وتابع: "على الشرطة المحلية أن تقوم باعتقال السراق وزجهم في السجن ليكونوا عبرة لمن يفكر بالسرقة"، لافتاً إلى أن "الشكوك تحوم على أصحاب الستوتات (الدراجة النارية)، حيث يقومون بسرقات كهذه ويهربون".

في المقابل، أكد مصدر في شرطة كركوك، للوكالة أن "الشرطة تلقت بلاغات من أهالي الحي وبدأت تحقق وتطابق الصور مع الفيديوهات التي حصلت عليها، وتعمل على الوصول للسراق وتقديمهم للقضاء بتهمة السرقة".