نقابة الأكاديميين تبارك حصول العراق على مرتبة مهمة بعدد الجامعات المشاركة بتصنيف التايمز

2024-06-21 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واعباركت نقابة الأكاديميين العراقيين، اليوم الجمعة، حصول العراق على مرتبة مهمة من حيث عدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة.وفي مايلي نص البيان الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):