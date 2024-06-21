نقابة الأكاديميين تبارك حصول العراق على مرتبة مهمة بعدد الجامعات المشاركة بتصنيف التايمز
2024-06-21 13:18:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
باركت نقابة الأكاديميين العراقيين، اليوم الجمعة، حصول العراق على مرتبة مهمة من حيث عدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة.
وفي مايلي نص البيان الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):
باركت نقابة الأكاديميين العراقيين، اليوم الجمعة، حصول العراق على مرتبة مهمة من حيث عدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة.
وفي مايلي نص البيان الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):