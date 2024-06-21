2024-06-21 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، أن الحزمة الثانية من مشروع النقل الجماعي ستنطلق قريباً في بغداد والمحافظات.وقال مدير إعلام وزارة النقل ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "الوزارة وضعت خطة متنوعة وأساسية لمشروع النقل الجماعي سواء في ‏بغداد والمحافظات، مبينا ان" الخطة تشمل 72 خطاً".وأضاف الصافي أنه "حسب التوجيهات المباشرة من قبل وزير النقل، وبالتزامن مع البدء بحكومة الخدمات تم افتتاح 29 خطاً للنقل الجماعي في عدد من مناطق بغداد أبرزها مدينة الصدر وجامعة بغداد والجامعة العراقية وعدد من المناطق في العاصمة".وتابع ان "الحزمة الثانية من مشروع النقل الجماعي ستنطلق قريباً والتي ستشمل استكمال العدد الـ72 خطاً، بالتنسيق مع محافظات ديالى وصلاح الدين مدينة سامراء وكربلاء المقدسة، وعدد من المحافظات الأخرى لتشغيل هذه الخطوط الخاصة ،مشيراً الى ان" الوزارة تسعى الى زيادة عدد الباصات العاملة في بغداد والمحافظات".واشار الى ان" هناك دراسة وخطة من قبل الشركة العامة للمسافرين والوفود بخصوص الباصات الجديدة أو الكهربائية والتي تتضمن تقديم جدوى بهذا الصدد لمناقشة الموضوع مع الجهات المختصة".وأوضح أن "مشروع إطلاق النقل الجماعي تزامن مع عملية فك الزخم المروري في بغداد من خلال بناء التقاطعات والمجسرات وافتتاح عدد من الطرق"، مؤكداً أن" الوزارة وضعت خطة تنسجم مع الإنجازات التي تقوم بها حكومة الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأبرزها تخصيص مساحات خاصة في خطوط نقل الجماعي وتحديد تنتقل الباصات بالتوقيتات الزمنية المحددة".