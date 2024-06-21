2024-06-21 13:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت السلطات الباكستانية أن رجلًا متهمًا بـ”تدنيس القرآن”، قُتل وأُحرِق على أيدي حشد من الناس أخرجوه من مركز للشرطة، حيث كان محتجزًا لحمايته. وقال مصدر في شرطة التدخل السريع لوكالة “فرانس برس”: “مساء 20 الشهر الجاري، قبض سكان محليون في منطقة مادي على رجل بدعوى أنه أحرق القرآن، وتدخلت الشرطة وأنقذته واقتادته إلى مركز […]

ظهرت المقالة باكستانيون يخرجون شخصاً من مركز شرطة ويقتلونه ضرباً وحرقاً بتهمة “تدنيس القرآن” أولاً على ايشان.