2024-06-21 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت مديرية الاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، الإطاحة بـ(8) من تجار المخدرات في بغداد والبصرة والنجف الأشرفوذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، وبجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بـ(8) من أخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظات (بغداد، البصرة، النجف الأشرف)".وأضاف أن "المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاط، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة وتمت مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".