2024-06-21 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، الإطاحة بثمانية تجار للمخدرات في ثلاث محافظات.

وقالت المديرية في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، انه" بضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، وبجهد استخباري دقيق، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بثمانية من أخطر تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظات (بغداد، البصرة، النجف الأشرف)".

وأضافت، ان" المتهمين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة وتم مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة