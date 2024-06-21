خطيب جامع "أبو حنيفة" ببغداد يثني على دور الأمن لاعتقال "طائفيين" أمام المرقد

2024-06-21 14:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد خطيب وإمام جامع أبو حنيفة في منطقة الأعظمية الشيخ عبد الستار عبد الجبار، اليوم الجمعة، بجهود فوج طوارئ الأعظمية ببغداد في الحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة لتمكنه من اعتقال شخصين رددا هتافات طائفية "مقيتة" أمام باب المسجد يوم الثلاثاء الماضي.

وقال عبد الجبار في خطبة صلاة الجمعة، إن ما فعله فوج الطوارئ يعكس التزامه بالحفاظ على وحدة المجتمع ونبذ الطائفية".

كما أكد أن فوج الطوارئ تمكن أمس أيضا من اعتقال عصابة "خطيرة" في الأعظمية، مما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

وقال الشيخ عبد الستار في خطبته: "نشكر فوج طوارئ الأعظمية على هذا الجهد (..) كما نطالب السلطات والقضاء العراقي ببيان مكان المعتقلين الآن واجراء محاكمة علنية عادلة لهم لإثبات قوة الدولة وسيادة القانون".