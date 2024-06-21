العراق على موعد مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة وأجواء صيفية معتدلة

2024-06-21 14:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، انخفاضاً كبيراً بدرجات الحرارة اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل وتستمر لعدة أيام لتكون معها الأجواء صيفية معتدلة في مناطق ومدن العراق.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إنه "نبشر بضعف الموجة الحارة قليلاً تدريجياً الأحد المقبل في وسط وغربي البلاد".

كما أشار إلى "قدوم كتلة هوائية تؤدي بانتهاء وإنكسار موجة الحر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل مع انخفاض الحرارة بفارق خمس درجات مئوية هبوط، وتسجيل معدلات عند (44) مئوية في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط، وأعلى بقليل جنوباً، فيما تتأثر البصرة ميسان بالجبهة الهوائية اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل".

وأردف الجابر الزيادي بالقول إن "الأجواء ستعود صيفية اعتيادية، وتعتدل درجات الحرارة نهاراً، وقد تستمر المعدلات هكذا عدة أيام".

وتابع قائلا، إن يوم غد السبت ستبلغ موجة الحر ذروتها، وقد تسجل 50 درجة مئوية في الفرات الأوسط وبغداد بسبب سكون الرياح.