2024-06-21 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، باعتقال المطرب السوري محسن الفراتي بسبب "المحتوى الهابط".

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بناءً على الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، تم القاء القبض على المطرب السوري محسن الفراتي وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي لقيامه ببث اغاني ذات محتوى هابط".

يذكر ان مصدر بوزارة الداخلية، أفاد يوم الأحد (2 حزيران 2024)، بإلقاء القبض على المطربة السورية انجي فرح بتهمة المحتوى الهابط.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على المطربة السورية انجي فرح بتهمة المحتوى الهابط".

وأضاف، أن "تنفيذ أمر القبض جاء وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".