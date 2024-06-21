وزير الداخلية يوجه بدخول جميع مفارز الدفاع المدني بالإنذار "ج" لمدة ثلاثة أشهر

2024-06-21 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، بدخول جميع مفارز الدفاع المدني بالإنذار "ج" لمدة ثلاثة أشهر، فيما قرر إقالة مدير الدفاع المدني بمحافظة البصرة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ولمناقشة الإجراءات المتخذة من قبل مديرية الدفاع المدني خلال هذه الأيام، عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في مقر المديرية، اجتماعاً بحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي ومستشار الوزير، ضم مدير عام الدفاع المدني وجميع مدراء الدفاع المدني في المحافظات من خلال الدائرة التلفزيونية".

وقال الشمري بحسب البيان، إن "عمل مديرية الدفاع المدني يحظى بدعم كبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة"، موجها "بجملة من التوصيات في مقدمتها تشكيل فرق عمل خاصة بالتوعية في جميع المحافظات، وآلية الرد السريع في حال حصول حوادث الحرائق".

وشدد الشمري على "أهمية التنسيق المشترك مع مديرية المرور العامة لتسهيل مرور عجلات الدفاع المدني للوصول إلى موقع أي حادث حريق"، مؤكداً "أهمية الجاهزية خاصة تجهيز العجلات الحوضية ووضعها في حالة تأهب باستمرار".

ووجه بـ"دخول جميع مفارز الدفاع المدني بالإنذار (ج) لمدة ثلاثة أشهر، وتشكيل لجنة لغلق جميع المواقع والمشاريع المخالفة في بغداد والمحافظات، وإقالة مدير الدفاع المدني في محافظة البصرة واستبداله بأحد الضباط الأكفاء"، مؤكداً أن "أرواح المواطنين وممتلكاتهم مهمة ويجب الحفاظ عليها"،

واستمع الشمري الى "شرح مفصل عن آخر الإحصائيات بشأن حوادث الحرائق خاصة الأخيرة منها"، مطلعاً على "الاستعدادات التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني خلال هذه الفترة، وكيفية احتواء هذه الحوادث والحد منها وسرعة الاستجابة:.

وأمهل الوزير "مديري الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة شهراً واحداً للعمل على خفظ نسبة حوادث الحرائق المسجلة ضمن قاطعي المسؤولية".