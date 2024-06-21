الموارد: إزالة نحو 25 ألف تجاوز على ضفاف الأنهار

2024-06-21 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، إزالة نحو 25 ألف تجاوز على ضفاف الأنهار والحصص المائية من بينها 8 آلاف بحيرة أسماك.وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل غزوان عبد الأمير السهلاني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن " الموارد المائية متمثلة بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل وبالتنسيق مع تشكيلات الوزارة مستمرة بحملة إزالة جميع التجاوزات على ضفاف الأنهار".وأضاف أن "هذه التجاوزات بعدة أنواع منها على الحصص المائية بفتح منافذ ونصب مضخات متجاوزة وبإنشاء بحيرات أسماك، إضافة إلى التجاوزات على ضفاف الأنهار بإنشاء مشيدات ثابتة تتعارض مع قانون استغلال الشواطئ فضلاً عن تجاوزات بيئية برمي المخلفات في مجاري الأنهر".وتابع أن "التجاوزات التي تم رفعها ومن تأريخ 6/11/2022 ولغاية اليوم بلغت بحدود 25 ألف تجاوز من بينها 8 آلاف تجاوز بحيرة أسماك".وأكد أن "هذه الحملة ساهمت في عدم توقف مجمعات إسالة المياه في المناطق والمحافظات وذنائب الأنهار"، موضحاً أن "هذه الحملات تشترك بها ملاكات وزارة الموارد المتمثلة بالهيئة العامة للتشغيل ودائرة الصيانة والكري بتوفير الآليات المطلوبة لإزالة هذه التجاوزات".وبين أنه "تمت إقامة الدعاوى القضائية بحق المتجاوزين وبعض الدعاوى القضائية تم حسمها ومحاسبة المقصرين".