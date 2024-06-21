الأنبار تحصي مشاريعها الخدمية في ثلاث من نواحيها

2024-06-21 14:24:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع- احمد الدليميأحصت محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، مشاريعها الخدمية في ثلاث من نواحيها.وقال مدير ناحية الرحالية مصطفى ابو ريشة لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك دعما مستمرا لجميع القطاعات الخدمية والتربوية والصحية لتطوير واقع ناحية الرحالية في محافظة الأنبار".وأضاف أبو ريشة أنه "تم هدم وبناء أكثر من مدرسة كانت عبارة عن أبنية متهالكة حيث اكتملت البنى التحتية للمدارس بنسبة 100%، ولدينا أيضا مشاريع تطويرية أخرى"، مبيناً انه " تم إنشاء دائرة للبلدية فضلاً عن زيادة عدد العمال والملاك الوظيفي".وتابع أنه "في ما يخص قطاع المياه حيث تم تطوير مشاريع تحلية، وهناك مشروع ماء قيد الإنجاز ووصلت نسبة إنجازه إلى 70% وهو إيصال الماء الخام من نهر الفرات".واشار إلى أن "هناك دعماً مستمراً للمراكز الصحية الموجودة في الناحية، وأيضا خطة لتوسيعها وتطويرها ليشمل صالة ولادة وصالة طوارئ".وأوضح أنه "تم إكساء أكثر 80% من الطرق الداخلية في ناحية الرحالية وإنشاء مدخل مع بوابة للناحية وإنشاء مبنى للقسم البلدي"، مبيناً أنه "خلال السنتين الماضيتين اختلفت الخدمات في الناحية وبنسبة كبيرة".وبشأن الخدمات، في ناحية الجزيرة قضاء الگرمة، أوضح مدير الناحية مروان حامد مطلك، لوكالة الأنباء العرقية (واع) أن "المشاريع الخدمية التي أنجزت في الناحية، هي تبليط وإكساء طريق البوعيسى الزجالبة ومنطقة زبادة طريق سالم عبد النبي ومنطقة جميلة المرمي طريق البومطلك ومنطقة الحمرة".وأضاف أن "ناحية الجزيرة تحتاج إلى بناء عدة دوائر خدمية وإكساء 100 كيلومتر للطرق الموجودة"، موضحاً ان" العمل مستمر بتوفير الماء والكهرباء والطرق للناحية".وعن الدرجات الوظيفية، أشار مطلك إلى أنه "تم إطلاق 150 درجة وظيفية جميعها استغلت وتحتاج الناحية إلى المزيد من الدرجات في قطاع التربية وغيرها"، مبينا ان "هناك مركزين صحيين في الناحية، الاول في منطقة البوعيسى والثاني في منطقة جميلة ونحتاج إلى 4 مراكز اضافية".وأكد مطلك أنه "من المؤمل إقامة مشاريع صناعية وزراعية كبرى كون المنطقة آمنة وبيئة جاهزة للمشاريع، خاصة الزراعية منها وزراعة الحنطة والفواكه والخضروات وغيرها، فضلا عن مشاريع تسمين العجول والابقار والدواجن وتربية الاسماك".أما ناحية كبيسة والتي تقع غرب الأنبار فلفت مدير الناحية خالد حمد سعيد في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) إلى أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء بتطوير النواحي والأقضية فتم إنجاز عدة مشاريع في ناحية كبيسة، منها منتدى شباب كبيسة وشوارع متفرقة في الناحية، إضافة إلى فك الاختناق في الحي العسكري وحي الصديق ومد وإنشاء شبكة كهرباء الى قرية الملحان التي تبعد 7 كيلومترات عن كبيسة"، لافتا الى ان "هذا المشروع سيغذي اكثر من 200 عقد من العقود الزراعية ".