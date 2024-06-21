صحة الرصافة: خطة من محورين لإعادة تأهيل المستشفيات

2024-06-21 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملااعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة باسم صباح عبد الله، اليوم الجمعة، عن انجاز 80% من مشروع تأهيل 6 مستشفيات في جانب الرصافة ببغداد.وقال عبد الله، لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه "استكمالا للمنهاج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبرعاية وزير الصحة صالح الحسناوي، سيكون هناك شقان من الاعمار في دائرة صحة الرصافة، الاول هو تأهيل لما هو موجود من المستشفيات والثاني هو بناء المستشفيات".واشار صباح الى "وجود 6 مستشفيات على تنمية الاقاليم، وبعضها على موازنة وزارة الصحة، حيث وصل انجاز بعضها الى 80% من ناحية تأهيل الردهات وزيادة السعة السريرية وتهيئة الطوارئ وادخال اجهزة حديثة، مثل مستشفى الامام علي ومستشفى الزهراء، ومستشفى الشهيد الصدر، ومستشفى ابن البلدي، الذي اكتملت منه مراحل كبيرة، وستدخل الخدمة خلال الاشهر القادمة".واضاف ان "الشق الثاني هو بناء عدد من المستشفيات الجديدة، حيث انه في حال دخولها الى الخدمة، فانه سيتم سحب الضغط عن المستشفيات الموجودة حاليا"، مبينا ان "الاشهر المقبلة سيتم دخول كل من مستشفى الشعب والمعامل والفضيلية الى العمل".وتابع: ان "هناك نسبة انجاز متقدمة، اضافة الى ان الكوادر مهيئة من قبل دائرتنا، حيث ان المستشفيات ستخدم مناطق اطراف بغداد، وسيتم سحب الضغط عن المستشفيات المركزية".