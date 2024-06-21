2024-06-21 14:24:06 - المصدر: منصة إيشان

تعرض أسطورة كرة القدم الإيطالية، روبرتو باجيو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا عام 1993، لإصابة برأسه خلال السطو على منزله من قبل عصابة مساء الخميس. وجرت الواقعة خلال متابعة باجيو وعائلته مباراة منتخب بلادهم مع نظيره الإسباني في كأس أمم أوروبا (0-1)، على ما أفادت وسائل الإعلام المحلية. وسطت مجموعة من قرابة […]

ظهرت المقالة خلال متابعة مباراة بلاده.. أسطورة الكرة الإيطالية باجيو يتعرض لإصابة بـ”سطو مسلح” أولاً على ايشان.