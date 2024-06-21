2024-06-21 14:24:06 - المصدر: منصة إيشان

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بدخول جميع مفارز الدفاع المدني بالإنذار (ج) لمدة ثلاثة أشهر، فيما أمهل مديري الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة شهراً واحداً للعمل على خفض نسبة حوادث الحرائق المسجلة ضمن قاطعي المسؤولية. وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ولمناقشة […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية يوجه بدخول الدفاع المدني بالإنذار “ج” لمدة ثلاثة أشهر أولاً على ايشان.