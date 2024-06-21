في ثلاث محافظات.. الإطاحة بإرهابيين اثنين وتفتيش 8 كهوف وضبط 14 عبوة ناسفة

2024-06-21 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، الإطاحة بإرهابيين اثنين وتفتيش 8 كهوف وضبط 14 عبوة ناسفة في ثلاث محافظات.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فواته نفذت عدة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، اذ شرعت قطعاتنا بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية بالقاء القبض على احد المطلوبين في العاصمة بغداد منطقة الأعظمية"، مضيفا انه "وفي محافظة الانبار تمكن ابطال جهازنا من القاء القبض على ارهابي اخر في قضاء الفلوجة".

وبين الجهاز انه "وفي اطار حملاتنا في متابعة فلول عصابات داعش الارهابي تمكنا من تفتيش وتطهير وتدمير (8) كهوف ومضافات جنوب جبال مخمور والمناطق النائية قرب الزاب الاسفل".

واشار الى ان "ابطال الجهاز استطاعوا في احد الواجبات من الاستيلاء على كدس عتاد لعصابات داعش الارهابي يحتوي على (14) عبوة ناسفة محلية الصنع في قضاء الطارمية".

واكد الجهاز ان "الشجعان في قواته ينفذون عمليات يومية وعلى مدار الساعة تستهدف فلول عصابات داعش الارهابي في مناطق بلدنا الحبيب".