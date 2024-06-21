وصول أول رحلة للحجاج العراقيين العائدين إلى مطار النجف الأشرف

2024-06-21 15:00:03 - المصدر: واع

النجف الاشرف- واع- حيدر فرماناستقبل مطار النجف الاشرف الدولي، اليوم الجمعة، اولى رحلاته العائدة من الديار المقدسة على متن الخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 247 حاجاً بعد ادائهم مناسك الحج لهذا العام.وقال مدير إعلام مطار النجف الأشرف الدولي حسين حلبوص لوكالة الانباء العراقية (واع):" وضعنا خطة التفويج العكسي من خلال استنفار جميع الجهود والإمكانيات من أجل تسهيل دخول الحجاج وتسهيل جميع الاجراءات لهم من قبل ادارة مطار النجف الاشرف الدولي".وأضاف أن "اليوم استقبل المطار اول الرحلات العائدة من مطار جدة في الديار المقدسة الى مطار النجف الاشرف الدولي على الخطوط الجوية العراقية وقد وصل 247 حاجا وبانتظار باقي الرحلات".