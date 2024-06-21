صحة كربلاء المقدسة تعلن عن نجاح خطة طوارئ يوم عرفة والعيد الأضحى

2024-06-21 15:00:03 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة- واعأعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة اليوم الجمعة عن " نجاح خطة طوارئ زيارة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك.وقال معاون المدير العام للدائرة الدكتور ماجد الميالي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بانتهاء تطبيق خطة الطوارئ الخاصة بزيارة يوم عرفة وأيام عطلة العيد فإن عدد مراجعي ردهات الطوارئ والعيادات الخافرة والإستشاريات في المُستشفيات ومراكز طب الحشود والمراكز التخصصية والصحية وصل إلى ( 613 50 ) مراجعاً".وأضاف أن "عدد الإحالات التي تم نقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصلت إلى ( 524 ) إحالة"، مبيناً أن "عدد العمليات بلغ ( 225 ) عملية، في حين وصل عدد الولادات إلى (253) ولادة ما بين طبيعية وقيصرية موضحاً أن "الملاكات المختبرية أجرت ( 73 111 ) فحصاً مختبرياً للمراجعين والراقدين كما تم إجراء ( 4105 ) فحوصات بجهاز الأشعة و( 346 ) فحصاً بجهازي المفراس والرنين و( 795 ) فحصاً بجهاز السونار ، أما عدد قناني الدم التي تم الحصول عليها قبل وأثناء تنفيذ خطة الطوارئ وصل الى ( 2847 ) قنينة دم مختلفة الأصناف".ولفت الميالي الى أن "الفرق الرقابية الصحية في قسم الصحة العامة والقطاعات الصحية والجهات الساندة لها تمكنت خلال فترة تطبيق الخطة ذاتها من ضبط (3) أطنان و203 كغم من المواد الغذائية الصلبة و( 2347 ) ألف لتر من المواد السائلة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وسوء خزنها وإتلافها وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب العلاقة وغلق ( 14 ) محلاً مخالفاً للشروط الصحية وفرض غرامات مالية على ( 16 ) محلاً مخالفاً وفحص أكثر من ( 234 ) نقطة فحص كلور الحر داخل الشبكة وفحص (76) نموذجا غذائيا لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري".