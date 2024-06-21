مكافحة الإرهاب: القبض على إرهابيين اثنين وتدمير عدة مضافات في مناطق متفرقة

2024-06-21 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين اثنين وتدمير عدة مضافات في مناطق متفرقة.وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مفارزه نفذت عدة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، اذ شرعت قطعاتنا بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية بإلقاء القبض على أحد المطلوبين في العاصمة بغداد منطقة الأعظمية".وأضاف أن "في محافظة الأنبار تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على إرهابي آخر في قضاء الفلوجة".وتابع أن "في إطار حملات الجهاز في متابعة فلول عصابات داعش الإرهابية تمكن من تفتيش وتطهير وتدمير (8)كهوف ومضافات جنوب جبال مخمور والمناطق النائية قرب الزاب الأسفل".واكمل أن "مفارز الجهاز استطاعت من الاستيلاء على كدس عتاد لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على (14) عبوة ناسفة محلية الصنع في قضاء الطارمية".