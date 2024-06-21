تعرض منزل نجم إيطاليا السابق إلى سطو مسلح

2024-06-21 15:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن تعرض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالية، روبرتو باجيو لعملية سطو مسلح.

وذكرت وسائل الاعلام، أن "أسطورة كرة القدم الإيطالية، روبرتو باجيو، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في أوروبا عام 1993، تعرض لإصابة برأسه خلال السطو على منزله من قبل عصابة مساء الخميس".

وبينت أنه "جرت الواقعة خلال متابعة باجيو وعائلته مباراة منتخب بلادهم مع نظيره الإسباني في كأس أمم أوروبا (0-1)، على ما أفادت وسائل الإعلام المحلية"، موضحة ان "مجموعة من قرابة 5 مسلحين سطت على فيلا نجم يوفنتوس وميلان وبولونيا وإنتر وبريشيا السابق في ألتافيا فينشنتينا، شمال شرقي إيطاليا".

واشارت الى انه "عندما حاول ابن الـ57 عاما المقاومة، تعرض للضرب بعقب المسدس ليصاب بجرح عميق في رأسه، ثم حُبِس وعائلته في غرفة لمدة 40 دقيقة، بينما تعرّض منزلهم للنهب حيث سرق اللصوص الأموال وأغراضا شخصية وساعات وغيرها من الأشياء الثمينة".

واوضحت انه "بعد مغادرة اللصوص، تمكن وصيف بطل مونديال 1994 من كسر الباب والاتصال بالشرطة، قبل أن ينقل لاحقا إلى غرفة الطوارئ في مستشفى أرزينيانو، حيث تلقى العلاج بغرز في رأسه، حسب وسائل الإعلام".

واستمعت الشرطة إلى الأسرة لبدء التحقيق، وراجعت كاميرات المراقبة في المنزل.

المصدر: وكالات