2024-06-21 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، استئناف الدوام في جميع مواقع التسجيل اعتبارًا من يوم غد السبت.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "جميع مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات يوم غد السبت المصادف (22 / 6) سيكون دوام رسمي في جميع مواقع التسجيل".

يذكر ان مديرية المرور العامة، اعلنت يوم الاثنين (3 حزيران 2024)، أوقات الدوام الرسمي داخل مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات.

وذكرت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "أوقات الدوام الرسمي في مواقع التسجيل لبغداد والمحافظات الوقت الصباحي والمسائي وعلى مدى شفتين خلال ايام الدوام الرسمي للأسبوع وشفت واحد يوم السبت".

وأضافت ان "السبت يكون الدوام الرسمي من الساعة 7 صباحاً - الساعة 2 ظهراً"، مبينة انه "ومن الاحد إلى الخميس يكون الدوام على شفتين من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً ومن ثم يبدأ الشفت المسائي من الساعة 2 ظهراً إلى الساعة 9 مساءً".