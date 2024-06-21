الموارد المائية تزيل 25 ألف تجاوز على الأنهار بينها 8 آلاف بحيرة أسماك

2024-06-21 15:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، إزالة نحو 25 ألف تجاوز على ضفاف الأنهار والحصص المائية من بينها 8 آلاف بحيرة أسماك،، وذلك خلال أقل من عامين. وقال معاون مدير عام الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل غزوان عبد الأمير السهلاني في تصريح صحفي إن “الموارد المائية متمثلة بالهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل […]

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