الناصرية في قلب ثورة العشرين: وثيقة نادرة تروي قصة ملاحقة قتلة طيار بريطاني

2024-06-21 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تداول مدونون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وثيقة تاريخية مهمة مرتبطة بثورة العشرين في العراق، وتكشف تفاصيل ملاحقة السلطات البريطانية لقتلة طيار بريطاني في مدينة الناصرية، مركز لواء المنتفق آنذاك. وتشير الوثيقة التي اطلعت عليها شبكة اخبار الناصرية إلى إعدام مجموعة من المتهمين بقتل الطيار علناً أمام سراي...

