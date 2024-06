2024-06-21 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:سيطر فريق الدفاع المدني في ذي قار على حريق اندلع اليوم في أحد أسواق وسط مدينة الناصرية، وأخمد النيران التي التهمت 4 محال لبيع الملابس بالكامل. وأوضح مدير الدفاع المدني في المحافظة، العميد أحمد حسن زويد في تصريح لتلفزيون الناصرية المحلي أن الفريق طوق مكان الحريق ومنع امتداده...

