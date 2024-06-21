2024-06-21 15:54:01 - المصدر: واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، إغلاق 52 مشروعاً متنوعاً مخالفاً لشروط السلامة.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "شرعت بتنفيذ حملة أغلقت خلالها 52 مشروعاً متنوعاً شملت (فندق، مول، قاعة مناسبات، مجمع تجاري) مخالفة لشروط السلامة".وأضاف أن "هذه الإجراءات التي نفذت وعلى مدار الأيام القليلة الماضية تأتي من خلال لجنة من الدوائر المختصة، وما زالت تقوم بعملها ضمن محافظة النجف الأشرف"، لافتا إلى أن "الحملة أثمرت عن قيام أصحاب المشاريع بالشروع بتنفيذ شروط السلامة".