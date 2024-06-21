2024-06-21 16:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف، يوم الجمعة، عن إعادة فتح شارعين حيويين وسط المدينة القديمة بعد قطعه لأكثر من 15 عاماً، فيما قامت القوات الأمنية بإعادة غلقهما بعد دقائق من افتتاحهما.

وقال رئيس لجنة النزاهة حسن الزهيري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شارع الهاتف دخولاً من شارع المدينة باتجاه فندق السلام، وشارع السدير باتجاه مرقد الإمام علي بن أبي طالب، تم إعادة افتتاحهما بعد إغلاق دام 15 عاماً".

وأضاف أن هذا سيسهم "في تقليل الزحامات المرورية ويساعد الناس في حركة الوصول والمرور وسط مدينة النجف مركز المحافظة".

من جانبه، أفاد مصدر مطلع في ديوان المحافظة، لوكالة شفق نيوز، بأن "القوات الأمنية قامت بغلق الشارعين بعد افتتاحهما بنصف ساعة، بناءً على أوامر صادرة من محافظ النجف يوسف كناوي"، دون أن يذكر سبب إعادة غلق الشارعين.