لليوم الثاني على التوالي.. 8 مدن عراقية ضمن الأعلى حرارة في العالم

2024-06-21 16:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدرت ثمان مدن عراقية، يوم الجمعة، ضمن جدول أعلى 15 منطقة بدرجات الحرارة في العالم.

ووفقاً لجدول نشرته محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، فقد تصدرت مقاطعة أميديه الإيرانية بدرجة حرارة بلغت 50.6 مئوية، تلتها الأحواز الإيرانية أيضاً بدرجة 50.5 مئوية، وحلّت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان ثالثاً بدرجة 50.4 مئوية، والناصرية مركز محافظة ذي قار بـ50.3 مئوية.

وجاءت مدينة الكوت مركز محافظة واسط بالمركز السادس بدرجة حرارة بلغت 49.8 مئوية، ومطار البصرة الدولي ثامناً بدرجة 49.7 مئوية، ثم مطار النجف الدولي بالمركز 11 بدرجة 49.4 مئوية.

وحلّت مدينة بدرة في واسط بالمركز 12 بدرجة حرارة 49.4 مئوية، تلتها مدينة الفاو في البصرة بالمركز 13 بدرجة 49.4 مئوية، ومدينة كربلاء مركز محافظة كربلاء بالمركز 14 بدرجة حرارة بلغت 49.3 مئوية.

ويوم أمس الخميس، تصدرت أيضاً ثمان مدن عراقية المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم.

وجاءت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان بالمركز الأول بأعلى درجة حرارة على مستوى العالم بأسره.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدول المحطة أدناه: