العراق يحصل على المرتبة الأولى في تصنيف التايمز

2024-06-21 16:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

حصل العراق على المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا، بعدد الجامعات المشاركة في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة. واعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان انه تأكيدا على مؤشر الخدمات التعليمية في الجامعات العراقية وبرامجها الأكاديمية المتنوعة وارتباطها بمسار التنمية المستدامة وأهدافها ومواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات والإسهام بصناعة الوعي وتقديم الحلول العلمية تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقق العراق المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة العام 2024 التي شهدت تنافس 2152 من 125 دولة حول العالم. واضاف البيان انه استنادا الى النتائج المتحققة التي أظهرت العراق في ترتيب متميز