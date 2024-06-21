ربع مليون لاجئ سوري في كردستان.. "صراع العمل" يوقف اللجوء

2024-06-21 16:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس مجلس اللاجئين الكرد السوريين في إقليم كردستان هوزان عفريني، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن أسباب إيقاف منح الفيزا والإقامة للشباب السوريين في الإقليم.

وقال عفريني في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "وفقا لتعميم وزارة الداخلية في إقليم كردستان السابق فأنه، تم منع دخول السوريين ومنحهم الإقامة سواء كانوا شبابا أو عوائل".

وأضاف أن "هذا القرار تم اتخاذه بسبب تزايد هجرة السوريين إلى إقليم كردستان وتأثيره على فرص العمل للشباب من الإقليم".

وأشار إلى أن "شباب الإقليم لهم الأفضلية في فرص العمل، وعلى الشباب السوريين الالتزام بقرار الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، ونحترم الشؤون الداخلية لكردستان".

وتقدر المنظمات الاممية استضافة العراق اكثر من 300 الف لاجئ، حوالي 90% منهم من السوريين الكرد، ومعظمهم يقيمون في اقليم كردستان.