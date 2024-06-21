الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى

2024-06-21 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.وقال بيان لإعلام الوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد أن وضعت وزارة الداخلية خطة خاصة بعيد الأضحى المبارك، فقد تكللت جهود مفاصل الوزارة بتأمين أماكن المحتفلين بهذه العيد في مختلف مناطق البلاد".وأضاف البيان، أن "تشكيلات الوزارة باشرت بتنفيذ مفاصل هذه الخطة منذ أيام، وقد ركزت على العمل الأمني الاستخباري، فضلا عن تسهيل حركة المواطنين أثناء تنقلهم، وقد شملت هذه الخطة تأمين المراقد المقدسة والتجمعات ودور العبادة وكذلك المناطق الترفيهية، وعززت من انتشار دورياتها والمرابطات وتقليل السيطرات لتفادي الزخم المروري، كما نظمت مجموعة من الحملات التوعوية والتثقيفية لمكافحة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي في مختلف الأماكن التي تشهد تجمعات".وأعربت الوزارة- بحسب البيان- عن "شكرها لجميع المواطنين على تعاونهم التام مع الأجهزة الأمنية لإنجاح مهام عملهم، كما تتمنى لهم دوام الأعياد والأفراح، وكل عام والعراق بألف خير".