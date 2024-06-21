الفرقة الخاصة تسهل إيصال صهاريج الوقود إلى محطة كهرباء الجادرية

2024-06-21 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، بان الفرقة الخاصة اصدرت تعليمات ببتسهيل إيصال صهاريج الوقود إلى محطة كهرباء الجادرية وسط العاصمة، بعد ما نشرته "بغداد اليوم".

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "الفرقة الخاصة اصدرت تعليمات جديدة الى القوة التابعة لها في منطقة الجادرية، من اجل تسهيل دخول صهاريج محملة بالوقود تتبع لوزارة النفط، إلى محطة كهرباء الجادرية لتغذيتها بغية تشغيل المحطة لإنتاج الكهرباء".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، بقيام قوة من الفرقة الخاصة وحماية جامعة بغداد بمنع إيصال صهاريج الوقود إلى محطة كهرباء الجادرية وسط العاصمة.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأنه "لا يزال سبب المنع مجهولًا إلا إن الفرقة الخاصة وحماية الجامعة تسببتا بإطفاء محطة مهمة تغذي مناطق بغداد بالطاقة الكهربائية، في هذا الوقت الحرج الذي تشهد فيه درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا لتتخطى الخمسين مئوية".



