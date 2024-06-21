مصرع واصابة العشرات في حرائق الغابات في تركيا

2024-06-21 17:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت مساء الخميس في عدة قرى بجنوب شرق تركيا. وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة إكس "فقد 11 شخصا حياتهم"، بعدما أُعلن سابقا عن خمسة قتلى. وأكد قوجة إصابة 78 شخصا آخر جراء الحرائق نقل بعضهم إلى المستشفى، مشيرا أن خمسة منهم في العناية المركزة. واندلع الحريق ليلا وبحلول الصباح خلفت النيران مساحات شاسعة من الأراضي المتفحمة والمسودة في عدة مناطق بإقليمي ديار بكر وماردين. وانتقد حزب الشعوب الديموقراطي والذي يملك نفوذا واسع النطاق في هذه المنطقة، تحرك الحكومة واصفا إياه بأنه متأخر وغير كاف.