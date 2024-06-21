2024-06-21 17:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل أحد ضباطها في شمالي العراق، بعد اشتباكات مسلحة خاضتها مع عناصر حزب العمال الكردستاني. وحسب بيان الوزارة فأن الضابط محمد علي هورزو قُتِلَ إثر اشتباك مع عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب، في منطقة سمّتها بـ “عملية المخلب – القفل”. وأشارت الوزارة إلى أنها “قتلت […]

ظهرت المقالة تركيا تتحدث عن اشتباكات في شمالي العراق: فقدنا ضابطاً وقتلنا 3 من العمال الكردستاني أولاً على ايشان.