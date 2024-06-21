شبكة الإعلام العراقي تطلق دورتها الإذاعية الجديدة الخاصة بشهر محرم الحرام

2024-06-21 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - أحمد سميسمتصوير: واثق خزاعيأطلقت شبكة الإعلام العراقي، عددا من المسلسلات الإذاعية التأريخية ضمن الدورة الجديدة بأعمال شهر محرم الحرام التي تحاكي وتلاءم أجواء خصوصية الشهر الحرام.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قسم الدراما الإذاعية باشر في تسجيل أولى المسلسلات التأريخية بعنوان (ذبيح الكلمة) من تأليف سعد عريبي، واخراج محمد المسعودي، وتمثيل الفنان بهاء خيون، والفنان مازن محمد مصطفى، والفنان يحي ابراهيم، والفنانة اسيل عادل، والفنان تحرير الأسدي، والفنان زمن علي، والفنان حميد عباس وآخرين".وقال المؤلف سعد عريبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مسلسل (ذبيح الكلمة) يحاكي قصة استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وما ترافقه من أحداث جرت في تلك الحقبة، وابراز الرفض الذي كان من قبل المسلمين بمفردة (لا)، لا لبيعة يزيد ولا لبيعة نظام الحكم الذي كان يرأسه يزيد بن معاوية ولا للظلم والجور".وأضاف، أن " المسلسل يقع في 28 حلقة اذاعية، سيبث خلال شهر محرم الحرام عبر أثير إذاعة بغداد".من جهته، قال الفنان مازن محمد مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع): "أجسد في مسلسل (ذبيح الكلمة)، شخصية الإمام الحسين (عليه السلام)، وهي من أصعب الشخصيات التي من الممكن ان يؤديها الممثل لما لها من أهمية وخصوصية ورهبة وعظمة"، مبينا أن "الإمام الحسين (عليه السلام) بقي متمسكا بكلمة الحق".وأضاف، "شخصية الإمام الحسين (عليه السلام) لها ثقلها التاريخي والاجتماعي ليس عند المسلمين فحسب بل في كل الطوائف والأديان، فالحسين ثورة ليس لها حدود وليس لها منتهى بمعنى لها بداية ولا نهاية لها بل المنتهى سيكون في يوم الحشر بإذن الله".فيما أشارت الفنانة أسيل عادل لوكالة الأنباء العراقية (واع) الى "أنها تجسد في المسلسل شخصية (زينب) بنت علي (عليها السلام)، وشخصية (طوعة) تلك المرأة المسلمة التي عرفت بنصرتها لسفير الإمام الحسين الى الكوفة مسلم بن عقيل عليه السلام".وأضافت، "سعدت بمشاركتي في المسلسل الذي يحمل اجواء ايمانية وروحية حزينة من خلال أحداث كربلاء الأليمة".كما أوضح الفنان المسرحي بهاء الخيون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "أجسد في المسلسل شخصية (الراوي) الذي يروي أحداث المسلسل بصورة مشوقة ودقيقة عبر فصولها المختلفة".وأضاف، أن "الأعمال التي تكون باللهجة الفصحى يضفي عليها مساحة واسعة للممثل من خلال إبداعه في الجملة الفصيحة عبر تجسيد الدور في حضرة فخامة اللغة العربية وجمالها".