تشيلسي يسعى للظفر بخدمات موهبة برشلونة

2024-06-21 17:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعبات نادي برشلونة، مهددا بفقدان واحد من أهم لاعبيه الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وبحسب خبير الميركاتو جيليم بالاجو، فقد تلقى برشلونة، استفسارا من تشيلسي بشأن المهاجم مارك جويو.ويمتلك مارك جويو، شرطا جزائيا بقيمة 6 ملايين يورو، وينتهي عقده في صيف 2025.وكان برشلونة حريصا على تجديد عقد جويو، لكن وضعه بات صعبا مع اهتمام تشيلسي بخدمات اللاعب.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن مدرب إشبيلية، جارسيا بيمينتا، كان مهتما بضم جويو، تحسبا لرحيل رافا مير ويوسف النصيري.وشارك جويو في 7 مباريات مع الفريق الأول للبارسا الموسم الماضي، وسجل هدف الفوز أمام أتلتيك بيلباو، وهدف التعادل ضد رويال أنتويرب.وبشكل عام، قضى جويو، معظم موسمه مع رديف برشلونة، وسجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.