مع دخول عجلات تحمل قرابة نصف مليون سائح.. أسعار البنزين تقفز في كردستان

2024-06-21 17:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ارتفعت اسعار البنزين في محافظات اقليم كردستان، وبنسبة تصل الى 3% في السليمانية، وتصل الى 6% في دهوك واربيل، فيما تشير المعلومات الى ان الارتفاع جاء بفعل الطلب القوي على الوقود مع دخول عدد كبير من العجلات الى كردستان لغرض السياحة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار البنزين ارتفعت في السليمانية بواقع 25 دينارا لكل لتر، حيث ارتفع سعر البنزين العادي الى 825 دينارا، والمحسن الى 1025، والسوبر الى 1175 دينارا.

واشار الى ان اربيل ودهوك سجلتا نسبة ارتفاع أعلى حيث ارتفع سعر اللتر 50 دينارا لكل نوع من انواع البنزين الثلاثة.

بالمقابل، يبلغ سعر لتر البنزين العادي في محافظات وسط وجنوب العراق 450 دينارا للتر، و850 دينارا للبنزين المحسن، والسوبر بسعر 1250 دينارا للتر الواحد.

وبحسب قسم تحليل البيانات في "بغداد اليوم"، فأن ارتفاع الاسعار جاء بسبب الطلب الكبير على الوقود، مع دخول عدد كبير من العجلات القادمة من وسط وجنوب العراق لقضاء عطلة عيد الأضحى في إقليم كردستان، حيث زار الإقليم قرابة 400 ألف سائح وفق بيانات حكومة الإقليم.