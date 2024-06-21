كشف حصيلة وفيات حجاج كردستان وأسباب "فقدان" بعضهم

2024-06-21 17:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية الحج والعمرة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن حصيلة وفيات حجاج الإقليم في مكة المكرمة خلال اداء فريضة الحج.

وقال مدير الحج والعمرة في إقليم كردستان نيار راغب نقشبندي لـ"بغداد اليوم"، ان "عدد الوفيات من سكان الإقليم بحسب آخر إحصائية هو 21 شخصا"، مشيرا الى ان "أغلب المفقودين تم العثور عليهم بعد جهد مشترك مع البعثة العراقية والقنصلية العراقية في جدة مع السلطات السعودية".

وأكد أن "المفقودين كانوا قد دخلوا بتأشيرات سياحية وهذا سبب ايقافهم من قبل الأمن السعودي"، مشيرا الى انه "لم يكن هنالك أي تقصير أدى إلى وفاة الحجاج، وأغلب الأسباب، هي لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير".

وتوفي اكثر من الف حاج بحسب احصائيات غير رسمية وفق ما نقلت تقارير دولية نقلا عن الجهات الدبلوماسية لمختلف الدول الإسلامية المشاركة في الحج هذا العام.