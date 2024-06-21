وزير الكهرباء تحت قبة البرلمان الشهر المقبل

2024-06-21 17:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، (21 حزيران 2024)، عزمها على استضافة وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قريباً في اللجنة، رداً على انهيار المنظومة الكهربائية وتراجع ساعات التجهيز بالرغم من التخصيصات المالية للوزارة.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "لا تزال وزارة الكهرباء تراكم الفشل في إصلاح قطاع الطاقة، فلم تقدم الوزارة إلا على مزيد من الوعود، التي لم يجد لها الشعب العراقي في عموم المحافظات اي صدىً، بخاصة مع اشتداد درجات الحرارة”.

واضاف، "حرصنا في اللجنة المالية النيابية على توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الكهرباء في موازنة 2023 2025 وقد تعهد الوزير في مقابل ذلك بتجهيز كهربائي جيد، يختلف عن السنوات السابقة في موسم الصيف، لكن لغاية الآن لم نلحظ اي تغيير حقيقي، انما الحال من سيّئ الى أسوأ، حيث ان المنظومة الوطنية تشهد انهيارا غير مسبوق، بينما تقف الوزارة موقف المتفرج إزاء معاناة شعبنا ومأساته المزمنة مع الكهرباء، التي يفترض ان يشكل إصلاح هذا القطاع أولوية قصوى لدى الوزارة ووزيرها الحالي”.

وتابع، “في الوقت الذي ندعو فيه الوزارة الى إيجاد حلول عاجلة، لتدارك الازمة والتخفيف من معاناة المواطنين، نؤكد أن اللجنة المالية ستعمل على استضافة وزير الكهرباء مع بداية الفصل التشريعي الجديد، للوقوف على اسباب هذا الانهيار، وبعدها سيكون لنا موقف صارم تجاه هذا الفشل المستمر" على حد قوله.

وكان النائب يوسف الكلابي، أعلن في 18 من حزيران الجاري، عن نية استجواب وزير الكهرباء، (زياد فاضل)، بسبب "الفشل الكبير" للوزارة في حل أزمة الكهرباء.

وقال الكلابي في تغريدة بمنصة (إكس)، ان "وزير الكهرباء (المهني والمختص)، لم يستطع ان ينجز تعهداته امام اللجنة المالية ومجلس النواب عام 2023 عندما طلب تخصيصا كبيرا للوزارة ووعد ان ينهي مشكلة الكهرباء".

يشار الى ان الاستضافة والاستجواب المرتقبين لوزير الكهرباء يأتيان في ظل انقطاع طويل لساعات تجهيز الكهرباء مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة منذ أيام في العراق حيث تجاوزت أحياناً الـ 50 مْ.

وأعلنت وزارة الكهرباء، في 12 من الشهر الجاري، عن إعفاء أكثر من 10 مسؤولين في قطاعات الوزارة بمحافظات مختلفة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "بسب التلكؤ في تجهيز الطاقة خلال الأيام الماضية".