ساعتان باليوم.. قطع للإنترنت في اقليم كردستان الى 17 تموز المقبل

2024-06-21 17:54:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف مسؤول في وزارة النقل بحكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة، (21 حزيران 2024)، عن قطع لخدمة الإنترنت خلال امتحانات السادس الاعدادي التي تنطلق الأحد المقبل وتنتهي في 17 تموز المقبل.

وذكر المصدر، لـ"بغداد اليوم"، انه "سيتم قطع خدمة الإنترنت في عموم مناطق ومدن كردستان من الساعة 6-8 صباحا خلال أيام الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الإعدادي، تلبية لطلب من وزارة التربية في حكومة كردستان".

وأضاف، انه "من المقرر ان تبدأ الامتحانات الوزارية لصفوف السادس الإعدادي يوم الأحد المقبل 23 حزيران الجاري، وسيكون بواقع امتحانين في كل أسبوع (الأحد والأربعاء)، وستنتهي الامتحانات يوم 17 تموز المقبل".

يشار الى ان قراراً مماثلاً يتم في بغداد والمحافظات بقطع خدمة الانترنت لساعتين (6 – 8 صباحا)، منذ إنطلاق امتحانات السادس الاعدادي في 8 حزيران الجاري وتنتهي في الثاني من تموز المقبل باستثناء أيام العطل والمناسبات وبينها عيد الأضحى.