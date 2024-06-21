في محافظتين.. مصرع واصابة 10 أشخاص في حادثي سير

2024-06-21 18:00:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصادر شرطوية يوم الجمعة، بوفاة وإصابة 10 اشخاص في حادثي سير وقعا في محافظتين عراقيتين.

وابلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ باصابة اربعة اشخاص بجروح خطيرة في حادث سير في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وأضافت أن "الحادث وقع بين سيارة نوع كامري ودراجة نارية قرب قرية سليمان غرب قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، بسبب السرعة الشديدة اسفر عنها اصابة سائق الدراجة وثلاثة من السيارة بجروح خطيرة".

وأشار المصدر إلى أن "دوريات الشرطة أخلت المصابين الى مستشفى قضاء الحويجة للعلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة لتحديد المقصر بالحادثة".

وفي الأنبار؛ ابلغت المصادر عن وفاة ستة اشخاص نتيجة احتراق عجلتهم بعد اصطدامها بصهريج يحمل وقود على الطريق الفاصل بين سامراء والانبار مفرق - الفلوجة.