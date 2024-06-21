مستشار رئيس الوزراء يفصل القرارات والامتيازات الحكومية دعما للمشاريع الصناعية

2024-06-21 18:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعفصل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، اليوم الجمعة، أبرز القرارات والامتيازات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصناعية، فيما أكد تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح والأسمنت.وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" قرارات مجلس الوزراء الأخيرة منحت الكثير من الامتيازات الى أصحاب المشاريع الصناعية"، لافتا الى أن" رئيس الوزراء أكد ان العراق مقبل على إنشاء مدن صناعية في بغداد وكافة المحافظات، وستحتاج المدن الى كميات كبيرة من المواد الانشائية التي تشتمل بالحديد التسليح والاسمنت والطابوق والاصباغ والأنابيب وغيرها".وأضاف، أن" رئيس الوزراء وجه باغتنام الصناعيين فرصة الدعم الحكومي والقرارات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء ، وان يسابقوا الزمن على اعتبار ان بعض المشاريع بدء بالفعل وسيتم إطلاق مشاريع أخرى بعد إكمال الإجراءات القانونية بالتعاقد مع الجهات المنفذة".وبين أن " من بين القرارات الحكومية التي اتخذت ان يكون حجم الرسم الجمركي 5 بالألف على المواد الأولية وخطوط الإنتاج والمستلزمات وكل ما يتعلق بتوسعة المشاريع الإنتاجية القائمة وهو رقم أقرب الى الصفر، وسيكون عاملا كبيرا لدعم الصناعيين ومنتجاتهم".وأكد أن "هنالك قرارا آخر استفاد منه الصناعيون يتعلق ببدل الإيجار على اعتبار ان معظم المشاريع مقامة على اراض مؤجرة تعود للدولة فالقرار الزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة باستيفاء أجور مخفضة لإيجار تلك الأراضي التي تقام عليها المشاريع الصناعية".وواصل أنه" من بين القرارات ايضا إلزام كافة المصارف الحكومية بإقراض أصحاب المشاريع الصناعية لأغراض إقامة المشروع او توسيع المشروع اوبضمان موجودات المشروع، وتم تشكيل لجنة في هيئة المستشارين لإعداد آلية للتنفيذ في الايام القلية المقبلة، إضافة الى توفير المشتقات النفطية،حيث إن المشاريع تحتاج لمشتقات نفطية لتشغيلها وتم حل تلك المعوقات".وعن القدرات الصناعية الإنتاجية أوضح أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من مادة حديد التسليح، حيث تبلغ الطاقة الحالية 5 ملايين و120 ألف طن، بينما الحاجة لا تزيد عن 4 ملايين و400 ألف طن، وهناك مشاريع جديدة من شأنها إنتاج 3 مليون و250 ألف طن".وأضاف "كذلك حقق العراق الاكتفاء الذاتي من مادة الأسمنت، حيث إن هنالك 17 معملاً تنتج نحو 45 مليون طن، في حين أن الحاجة الفعلية تصل إلى 35 مليون طن بمعنى أن هنالك فائضاً يصل إلى 10 ملايين طن، وكذلك لدينا 15 معملاً قيد الإنشاء من شأنها مضاعفة للإنتاج بعد إكمالها لأرقام أعلى".وأشار إلى أن "رئيس الوزراء السوداني أكد على نقطة مهمة وهي التوسع في المشاريع على اعتبار أن العراق مقبل على مشاريع وتحتاج تلك المشاريع الى مواد بشكل أكبر".