2024-06-21 18:06:07 - المصدر: منصة إيشان

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من استخدام حقنة “الأوزمبيك” المزيفة لإنقاص الوزن وقالت إنها قد تكون “مميتة”. وحددت المنظمة كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل كأماكن تواجد محتملة لهذه الأدوية المزيفة، وفق صحيفة “ذا تايمز”. وبحسب الصحيفة، أصدر مسؤولو الصحة العالمية تحذيرًا بشأن سلامة حقن أوزمبيك المزيفة التي قد تهدد الحياة والتي دخلت […]

ظهرت المقالة الصحة العالمية تحذر من حقنة لإنقاص الوزن قد تكون “مُميتة” أولاً على ايشان.