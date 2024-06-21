العتبة العسكرية المقدسة تكشف تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الغدير الأغر

2024-06-21 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت العتبة العسكرية المقدسة اليوم الجمعة، تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الغدير الأغر.وقال رئيس قسم الشؤون الدينية والفكرية في العتبة المقدسة محمد الخالدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العتبة العسكرية تقيم كل عام مظاهر للاحتفال تبدأ برفع راية عيد الغدير في ليلة الخامس عشر من ذي الحجة في المرقد الشريف والمناطق القريبة وتستمر المظاهر إلى نهاية يوم 18 ذي الحجة حيث يوم المناسبة".وأضاف، "يعقبها إقامة احتفالية مركزية في العتبة العسكرية المقدسة بمشاركة المؤمنين من محافظة صلاح الدين والمدن الأخرى وتم إعداد خطة متكاملة لاستقبال الحشود والزائرين من مختلف المناطق، ونتوقع توافد أعداد كبيرة من الزائرين".وتابع، أن "الخطة تتضمن واجبات، حيث أعد قسم حفظ النظام خطة متكاملة لتسهيل دخول وخروج الزوار بانسيابية عالية فيما أعد قسم الضيافة خطة لاستقبال الزائرين والوفود على مدار 24 ساعة، كما سيقوم قسم وشعبة الشعائر بالتعاون مع المواكب الخدمية بتقديم أفضل الخدمات للزائرين، فيما سيكون واجب قسم الشؤون الدينية إظهار معالم الزينة والفرح في هذا اليوم الأغر".