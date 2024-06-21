2024-06-21 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت هيئة المزارات الشيعية، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن تمديد الاستنفار الاحترازي في 16 مرقدا دينيا بديالى لمدة 48 ساعة اخرى.

وقال مدير اعلام هيئة المزارات الشيعية في ديالى احمد الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "جرى اتخاذ قرار بتمديد الاستنفار الاحترازي في 16 مرقدا دينيا منتشرة في بعقوبة وبقية مدن ديالى لـ 48 ساعة اخرى بسبب استمرار تدفق العوائل باعداد كبيرة رغم الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة".

واضاف ان "التمديد جاء لدواعٍ أمنية وتنظيم تدفق الزائرين من خلال اطواق متعددة حول المراقد والمزارات الدينية بما لا يسمح بحدوث اي خروقات"، لافتا الى ان "جميع الكوادر الادارية مستمرة في الدوام لاداء واجباتها داخل المراقد".

واشار الى ان "الاستنفار الاحترازي مبدأ معتمد في المراقد الدينية من اجل احتواء الاعداد الكبيرة للزائرين"، لافتا الى ان "الاستقرار والطمأنينة زادا من معدل تدفق الزوار بنسبة تصل الى 50% قياسا بالسنوات الماضية".

ويلجأ العديد من المواطنين العراقيين لزيارة المراقد الدينية في ايام المناسبات والاعياد، ولاسيما سكان القرى الذين يخرجون لقضاء وقت اعيادهم في المراقد الدينية البسيطة المنتشرة في القرى والارياف في بعض المحافظات.