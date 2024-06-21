ادارة مطار بغداد تسمح للمسافرين باصطحاب اي شخص إلى الصالة

2024-06-21 18:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قررت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الجمعة، (21 حزيران 2024)، السماح للمسافرين باصطحاب اي شخص إلى الصالة.

وذكر بيان لاعلام مطار بغداد، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية تعمل على فتح مطار بغداد الدولي امام المواطنين، ولهذا الغرض قررت ادارة الشركة عدم السماح بمبيت أية عجلة في مرآب المطار، وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 26 حزيران الجاري".

ونوهت الى، انه "سيكون للمسافر حرية اصطحاب او مرافقة اي شخص الى المطار بعد يوم الخميس 27 حزيران الجاري".