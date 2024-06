الناصرية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم اليوم الجمعة

2024-06-21 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تصدرت مدينة الناصرية اليوم الجمعة مدن العالم اليوم بأعلى درجة حرارة مسجلة، حيث بلغت 50.5 درجة مئوية، وفقا لمعلومات الأرصاد الجوية المقدمة من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). وبحسب بيانات رسمية تابعتها شبكة اخبار الناصرية فقد تم توثيق هذه الدرجة القياسية في محطة الأنواء الجوية في الناصرية،...

