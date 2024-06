هيئة الحج: 12 قافلة برية تقل حجاج ذي قار تنطلق من مكة المكرمة عصر السبت

2024-06-21 18:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير مكتب هيئة الحج في ذي قار، هادر شاكر، في تصريح لتلفزيون الناصرية المحلي، أن قوافل الحجاج البرية لمحافظة ذي قار ستنطلق من مكة المكرمة غداً السبت. وأوضح شاكر أن 12 قافلة تقلهم 22 حافلة ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك بعد انتهاء موسم الحج لهذا...

